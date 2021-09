Reprise de l’aérien, comment organiser vos voyages de groupe ? Les années 2020 et 2021 marquent une période inédite pour le secteur de l’aérien. En constante évolution, les destinations disponibles, les nouvelles normes et l’évolution de la crise sanitaire imposent une gymnastique perpétuelle dans l’organisation

Chez Partenair, notre société a choisi d’évoluer en regard constant et agile de cette situation inédite. En proposant un service complet d’achat de billets d’avion pour les professionnels du tourisme, agences de voyage, tour-opérateurs, voyagistes, autocaristes, agences d’événement…, nous vous accompagnons dans l’organisation de votre prochain voyage de groupe.

Rédigé par Partenair le Lundi 20 Septembre 2021

Dans ce contexte inédit, le monde de l’aérien doit se réinventer et penser différemment notre capacité à voyager.



Nouvelles normes, distanciation, fermeture des frontières… mettre en place un projet de voyage de groupe dans l’aérien relève d’un parcours du combattant pour les professionnels…



En choisissant de rester au fait des évolutions du secteur aérien lors de la crise et à la sortie de celle-ci, la société Partenair peut aujourd’hui continuer à proposer un service complet d’achat de billets d’avion personnalisé pour votre projet.



Recherche, négociation, gestion des réservations, édition de billets… en proposant un forfait unique autour de votre projet, les équipes de Partenair s’engage à vous simplifier l’aérien, même en 2021.



Pourquoi choisir Partenair ? La société Partenair, créée en 2019, résulte de l’envie d’Alban, expert en recherche et négociation aérienne et de celle de Léa, experte en gestion des dossiers techniques de proposer un service original et personnalisé d’accompagnement des projets aériens.



De par son expérience, Alban vous fait bénéficier des meilleurs prix en mobilisant l’ensemble de l’offre aérienne et en négociant un forfait fixe par siège réellement acheté, vous faisant gagner du temps et de l’argent dans votre projet de voyage groupé.



Léa, assure le suivi et le pilotage des dossiers de la rédaction des contrats jusqu’à l’émission des billets d’avion.



Choisir Partenair, c’est vous associer à une entreprise dynamique et réactive proposant des solutions sur mesure pour garantir un accompagnement sur mesure et les meilleurs prix tout au long de votre projet.



Prix, sécurité, accompagnement… Votre projet tout en un. En proposant un forfait fixe, uniquement sur les billets volés, Partenair propose d’augmenter votre pouvoir d’agir sur l’univers complexe de l’aérien. Vous ferez toujours une économie sur l’achat des billets mais pas seulement. Le postulat de Partenair est de proposer un service fondé sur la maîtrise métier, la clarté et le conseil.



Sollicitez l’ensemble des compagnies vers une même destination au moyen d’un seul et unique interlocuteur. Non seulement vous économiserez votre temps mais vous aurez aussi l’assurance de bénéficier des meilleures conditions financières et contractuelles tout en confiant votre projet à un intermédiaire de confiance. En effet, la qualité, la conformité aux standards métiers, la technicité… les dirigeants de l’entreprise Partenair s’engagent dans une démarche volontaire d’amélioration continue. Un programme de certification et de labélisation est en cours pour enrichir nos affiliations déjà effectives à Atout France, à l’Association APST et à l’Association IATA.



Rencontrons-nous



Mail :

Téléphone : 06.21.05.05.00



www.partenair.travel

Alban RaguinMail : alban@partenair.travel Téléphone : 06.21.05.05.00

