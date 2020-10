Reprise des croisières à Marseille : "Je voudrais pouvoir montrer que ça fonctionne" lance J.-F. Suhas du Club de la Croisière

TourMaG.com - La France a mis en place un couvre-feu et d'autres pays européens serrent la vis... Quand espérez-vous voir une reprise ?



Jean-François Suhas : Ce que je constate c'est que les pays comme l'Allemagne, l'Italie ou encore en Asie... les croisières continuent car il n'y a eu aucune difficulté particulière.



J'espère qu'après ces 4 semaines de couvre-feu en France, les résultats sur l'épidémie seront positifs. Nous souhaitons reprendre le plus tôt possible pour avoir une chance l'été prochain d'accueillir quelques navires et garder les compétences liées à cette activité qui existent sur le territoire.



En octobre, habituellement nous avions 80 bateaux par mois, si nous pouvions redémarrer avec 5 ou 6 bateaux dans le mois ce serait bien. C'est dérisoire ce que nous demandons.



Et quand bien même nous redémarrerions et qu'il y aurait un problème, nous pourrions tout stopper à nouveau. Nous sommes obligés de nous adapter. Je voudrais pouvoir montrer que ça fonctionne, et si ça ne marche pas et bien on arrête !



On nous a demandé d'attendre le protocole européen, de voir comment cela allait se passer ailleurs... et bien maintenant ça existe ! Quand on voit qu'il y a 20 millions de voyageurs qui ont circulé dans les trains cet été avec comme seule précaution le masque... L'arrêt de la croisière est incompréhensible.



Je ne veux pas vociférer ou crier, ni engager un bars de fer... Mais derrière il y a des guides, des pilotes de port, des taxis, ce sont des emplois diffus... ils ont envie de travailler et d'être respectés. Ce ne sont pas pas des variables d'ajustement, même si de nombreux emplois ont pu bénéficier d'aides.



Je veux juste que nous soyons écouter et que nous puissions discuter. Nous pouvons accueillir à Marseille des bateaux dans des conditions raisonnables.



Et puis les passagers ont été heureux de retrouver les croisières depuis août. Il y a une vraie demande !