Reprise du voyage d’affaires : l'AFTM organise un nouveau webinaire

Alors que les mesures anti-Covid se durcissent à nouveau et qu’une partie du monde se reconfine, la vaccination constitue pourtant un tournant sans doute décisif dans cette crise interminable.Entre espoirs et incertitudes, les acteurs du voyage d’affaires tentent de distinguer signaux positifs et signaux négatifs. Quels sont-ils ? Augurent-ils d’une reprise en 2021 ?Ces questions seront débattues lors d'un nouveauet animé par François-Xavier Izenic.Les invités (Valérie Sasset de BCD Travel, Soline de Montremy pour Air France-KLM, Saskia Chevallier pour SBM Offshore, François Laurain pour Europcar Mobility Group et Notilus) tenteront d’établir une cartographie de la situation réaliste, mais résolument optimiste.Pour vous inscrire, cliquez ici.