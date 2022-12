Resaneo : 2022 s’achève sur un retour de la confiance

Jean-Pol Leclercq, directeur des ventes Resaneo, explique : « Nous avons tous traversé des moments de tempêtes suivis de périodes d’espoir, et inversement, au cours des deux années précédentes. Si nous n’avions pas été solidaires, nous ne nous en serions jamais remis, et à l’heure où nous entrons dans une ère de reprise, semble-t-il plus pérenne, nous devons encore plus le rester.



Nous sentions les voyageurs impatients de pouvoir (re)partir, cela s’est vérifié, et nous avons été et sommes toujours là pour les accompagner.

Il est encore trop tôt pour sortir un bilan consolidé, mais ce qui est certain, c’est que nous avons connus trois phases distinctes. Un premier trimestre compliqué avec nombre de destinations toujours fermées, un deuxième trimestre qui nous a permis de revenir sur les standards de 2019 en pax et en VA.



Le troisième trimestre a vu une légère progression et le dernier trimestre nous permettra d’exploser les compteurs à tous niveaux ».