Resaneo est désormais accessible sur Orchestra

Vous connaissez et maîtrisez déjà les Branded Fares :



● CLASSIC : Avec cette offre de base, vous faites le choix du prix, et ne pourrez modifier le billet que si le transporteur le permet selon ses conditions.



● SMART : La modification des dates, demandée à plus de 72h du premier départ sur la même compagnie et le même trajet est possible.

La différence tarifaire constatée sur le site de RESANEO sera appliquée sans aucun frais supplémentaire, quelles que soient les conditions tarifaires applicables au billet.



● VIP : Il comprend les mêmes services que le SMART avec en plus la possibilité de modifier l’itinéraire.