Resaneo vole vers l’Ouest avec Visit California et améliore l’expérience client sur son site

C’est là que les Branded Fares de Resaneo prennent tout leur sens afin de simplifier la vente et la gestion de l’après-vente.



Avec les Branded Fares l’agence de voyages visualise sur une seule page les conditions du billet et propose au voyageur l'offre vraiment adaptée à ses besoins.



L'autre avantage non négligeable est qu'avec cette plus grande autonomie l'agence gagne du temps en n'ayant plus besoin de contacter le plateau.



Enfin, ces offres permettent au vendeur de réserver des prestations additionnelles comme les bagages ou les sièges directement lors de la réservation.



Forte de toutes ces informations, l'agence est rassurée et peut jouer pleinement son rôle de conseil en donnant à ses clients des renseignements pertinents.



Concrètement si l'agence a vendu un tarif Smart et que son client la rappelle pour modifier son retour. Il suffit au vendeur de faire une nouvelle recherche du tarif Smart sur la nouvelle date et de calculer la différence de prix pour le proposer à son voyageur.



Si ce dernier donne son accord, l'agence va dans son suivi de commande pour faire une demande de modification et notre plateau lui confirmera par retour sa nouvelle réservation.



En résumé, entre formation, amélioration de l’expérience de vente et services exclusifs Resaneo se positionne toujours davantage comme le partenaire majeur des agences.