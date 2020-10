Réseaux sociaux : quelles seront les tendances en 2021 ?

"Il y a eu un important travail de réassurance à faire. Nous avons dû délivrer pas mal d’informations pratiques, puis nous avons dû faire preuve de transparence pour faire comprendre les enjeux économiques derrière l’arrêt du tourisme" explique le patron de My Destination.



Et cette transparence s’est aussi retrouvée dans les contenus, elle ne s’est pas arrêtée aux messages. Les réseaux sociaux ont connu l’important succès que nous connaissons, car ils ont cassé les barrières entre le public et les marques.



"Cette année, il y a un effet authenticité. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont privilégié les photographies moins retouchées précise Nicolas de Dianous de l'agence nantaise We Like Travel.



Si les clichés doivent être plus naturels, tout le monde s’étant lassé des paysages parfaits ou des visages sans aucune ride, il ne faut pour autant pas galvauder la qualité des visuels.



Adresser le bon message au bon moment, signifie aussi de bien connaître l’usage que font les internautes des réseaux sociaux. Dorénavant, avoir une stratégie de trafic n’est pas une bonne chose que ce soit sur Facebook et Linkedin.



" Ce ne sont pas des réseaux qui sont efficaces pour le partage de liens, ni pour générer des visiteurs sur un site " explique le patron de We Like Travel.

Les réseaux sociaux sont devenus des médias de groupe. Les internautes s’y retrouvent par affinité, en famille, mais plus vraiment pour y trouver des articles de presse.



Pour générer de l’interaction et de la discussion, mieux vaut s’appuyer sur des communautés sincères, l’achat de like ou d’abonnés n’a pas permis de sauver l’été.



"Les marques ont trop souvent l'habitude de les considérer comme des canaux de diffusion, en y mettant des budgets. Ils en ont oublié le travail de fonds, sauf que ce dernier en période de crise a été plus que payant" se désole le patron de My Destination.



La course à la plus grande… communauté à ses limites, les démarches doivent être les plus naturelles possibles, tout comme les messages.