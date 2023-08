Résidences secondaires : Pourquoi la taxe d'habitation pourrait fortement augmenter ?

Dans ma circonscription ou dans le pays du Mont-Blanc, en moyenne 70% des logements sont des résidences secondaires. Donc une grande partie des logements est occupée que très ponctuellement.



C'est un vrai problème,

Le tourisme a été grandement attaqué durant tout l'été, devenant même un débat politique.Avec d'un côté les défenseurs du tourisme social et de l'autre, d'une vision plus élitiste du voyage, loin des foules, des campings et des plages bondées. Si le tourisme peut poser ponctuellement problème, il est un point que les médias ont assez peu traité :Et pourtant, parmi les communes de plus de 2 500 habitants,Sur la carte du site Data Gouv, nous nous rendons compte que les lieux concernés par cette concentration sont le littoral, plus particulièrement Atlantique, la Corse, mais aussi les zones montagneuses." nous expliquait au début du mois de juillet, Xavier Roseren, député de Haute-Savoie.Pour lutter contre cette désertification des villes et villages touristiques,