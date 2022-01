Appli mobile TourMaG



Restrictions sanitaires en Thaïlande : où en sommes-nous ?

Les conditions sanitaires au Royaume de Siam ne cessent d’évoluer. Pour nos voyageurs, il convient donc de se tenir informé au jour le jour et de s’adapter en conséquence. Nous vous proposons une mise au point des mesures actuelles au pays du sourire.

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 17 Janvier 2022





Dans ce cadre existent également différents programmes, visant notamment à assurer un certain contrôle de l'épidémie : le permettant de circuler librement en journée sur les îles, puis de visiter le reste du pays si le résultat de leur test Covid s’avère négatif.



Pour les voyageurs vaccinés souhaitant se rendre en Thaïlande sans passer par les programmes Sanbox, une quarantaine obligatoire de 7 jours dans un hôtel agréé par le gouvernement thaïlandais devra être réalisée. La quarantaine est de 10 jours pour les personnes non-vaccinées. Il s’agit là d’un autre programme du Thailand Pass, l’Alternative Quarantine (AQ).



Par ailleurs, les nouvelles demandes de Thailand Pass pour atterrir à Bangkok sans quarantaine sont toujours temporairement suspendues jusqu’à nouvel ordre et ce depuis le 21 décembre 2021 en raison de la propagation du variant Omicron dans le monde. Les autorités thaïlandaises devraient se réunir fin janvier pour décider de la levée ou non de cette suspension. Comme nous le savons déjà, la Thaïlande a mis en place le Thailand Pass en date du 1er novembre 2021, document de voyage facilitant l’entrée des voyageurs internationaux dans le pays depuis la pandémie du Covid-19. Pour rappel, le Thailand Pass est une autorisation obligatoire pour pouvoir accéder et se déplacer en Thaïlande en période de crise sanitaire, permettant aux autorités de vérifier le statut vaccinal et l'hôtel agréé du voyageur.Dans ce cadre existent également différents programmes, visant notamment à assurer un certain contrôle de l'épidémie : le Test & Go, Phuket Sandbox, Samui Sandbox … Alors que le Test & Go est temporairement suspendu (au moins jusque fin janvier), les demandes de Thailand Pass pour les îles de Phuket et de Koh-Samui, dans le cadre du programme Sandbox sans quarantaine stricte, sont possibles. Il est également possible de se rendre sur les îles de Koh Phangan et Koh Tao (toujours à condition, bien entendu, d’obtenir son Thailand Pass). Une quarantaine donc “souple” de 7 jours est imposée pour les voyageurs vaccinés, leur, puis de visiter le reste du pays si le résultat de leur test Covid s’avère négatif.Pour les voyageurs vaccinés souhaitant se rendre en Thaïlande sans passer par les programmes Sanbox, une quarantaine obligatoire de 7 jours dans un hôtel agréé par le gouvernement thaïlandais devra être réalisée. La quarantaine est de 10 jours pour les personnes non-vaccinées. Il s’agit là d’un autre programme du Thailand Pass, l’Par ailleurs, les nouvelles demandes de Thailand Pass pour atterrir à Bangkok sans quarantaine sont toujours temporairement suspendues jusqu’à nouvel ordre et ce depuis le 21 décembre 2021 en raison de la propagation du variant Omicron dans le monde. Les autorités thaïlandaises devraient se réunir fin janvier pour décider de la levée ou non de cette suspension.

On observe également que l’Autorité du Tourisme de Thaïlande (TAT - Tourism Authority of Thailand) a introduit une nouvelle certification de haut niveau, “SHA Extra Plus”, pour les sites touristiques. Ceci correspond à un nouveau niveau de son programme “Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)”. Le certification SHA Extra Plus sera accordée aux établissements mettant en œuvre les mesures de santé et d'hygiène les plus strictes. En effet, des exigences supplémentaires en termes de services aux clients seront appliquées pour les hébergements SHA Extra Plus, notamment un test Covid-19 et un arrangement de traitement avec un hôpital partenaire spécifiquement pour les clients internationaux arrivant dans le cadre des programmes Test & Go ou Sandbox, ainsi que des services de transfert depuis l'aéroport.



Pour rappel, le programme SHA de la TAT a été lancé après l'ouverture du programme Phuket Sandbox en juillet 2021. Un premier niveau supérieur de certification, “SHA Plus” avait été ensuite mis en place, avec des mesures renforcées, notamment une couverture vaccinale d'au moins 70 % parmi les membres du personnel.

Enfin, on apprend que la Thaïlande prévoit d'imposer une taxe touristique à partir d'avril 2022 (7,89€), utilisée pour développer les attractions touristiques et couvrir l'assurance accident des étrangers dans l’incapacité de prendre en charge eux-mêmes les frais. Cette taxe s'ajoute à une liste d'exigences imposées aux touristes étrangers souhaitant entrer en Thaïlande, notamment le prépaiement des tests Covid-19, l'hébergement à l'hôtel ou la mise en quarantaine, ou encore la souscription d'une assurance couvrant le traitement Covid-19 (à hauteur d'au moins 50 000 dollars).



"Une partie des frais sera utilisée pour prendre soin des touristes" , a déclaré Yuthasak Supasorn, le gouverneur de la TAT.

“La nouvelle taxe sera intégrée dans le prix des billets d'avion et fait partie des plans de tourisme durable du gouvernement” , a ajouté le porte-parole du gouvernement, Thanakorn Wangboonkongchana.

Quant au Ministre du tourisme et des sports, M. Phiphat Ratchakitprakarn, il annonce que “Pour les transports terrestres, les touristes seront encouragés à payer la taxe via une application avant de traverser la frontière.” Il a ajouté que les travailleurs étrangers qui doivent traverser les frontières quotidiennement seront exemptés de cette politique.



Bien entendu, une partie de la redevance touristique sera également allouée aux sites touristiques pour améliorer les services et les installations. Le confort et la sécurité des voyageurs avant tout !



Rappelons que la Thaïlande enregistrait 40 millions d’entrées en 2019 contre 100 000 en octobre 2021. Espérons que les prévisions du gouvernement thaïlandais pour 2022 seront atteintes (5 à 15 millions d’arrivées de touristes étrangers), notamment grâce aux récentes mesures mises en place. En attendant, patientons jusqu’aux prochaines annonces !

