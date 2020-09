Restrictions voyage : L'Europe prône une approche coordonnée

L'Europe prônait une ouverture coordonnée des frontières après le confinement, et nous avons pu apprécier le résultat, avec des pays qui ont tiré en ordre dispersé.



Désormais elle souhaite coordonner les mesures qui concernent les restrictions voyage... Quarantaine, test covid-19 avant le départ, test après sept jours, septaine... le challenge à relever est grand !



Toutefois la Commission a adopté vendredi 4 septembre 2020 une proposition de recommandation du Conseil visant à garantir que toutes les mesures prises par les États membres qui restreignent la libre circulation en raison de la pandémie de coronavirus soient coordonnées et clairement communiquées au niveau de l'UE.



"Nous devons éviter de perturber davantage des économies déjà fragiles et d'accroître l'incertitude des citoyens, qui ont consenti d'immenses sacrifices" a déclaré Stella Kyriakides, commissaire chargée de la santé et de la sécurité alimentaire.



"Le droit de circuler librement dans l'UE dont nous jouissons a été fortement affecté par la pandémie. Pour les nombreux citoyens qui doivent pouvoir se déplacer sans difficulté au quotidien, la cacophonie des règles nationales au sein de l'UE a de quoi désorienter. Nous entendons simplifier les choses. Nous proposons des critères simples, applicables sans discrimination, faciles à respecter par les États membres et permettant d'informer correctement les Européens." ajoute Didier Reynders, commissaire chargé de la justice.