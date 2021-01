Retour des motifs impérieux pour voyager à la Réunion

Face aux risques liés à l’apparition des variants, le préfet restaure les motifs impérieux entre La Réunion et l’hexagone à compter du 28 janvier 2020.



Cette mesure est censée lutter contre l'épidémie de covid-19 et notamment "l’apparition des variants et leur dissémination rapide dans le monde" explique la préfecture.



La mesure aura un double objectif explique un communiqué "protéger La Réunion de l’introduction du variant britannique" et " protéger la métropole de l’introduction du variant sud-africain alors que quatre cas ont à ce stade été documentés à La Réunion".



A compter de jeudi 28 janvier 2020, les voyageurs embarquant à destination de La Réunion depuis la métropole ou à destination de la métropole depuis La Réunion auront donc l’obligation de justifier d’un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, pour circuler. Cette mesure sera prise par arrêté préfectoral.



Les voyageurs devront renseigner une attestation déclarative justifiant du motif impérieux de leur déplacement avant tout déplacement en avion.



Le modèle d’attestation sera mis en ligne sur le site de la préfecture en début de semaine prochaine. Les contrevenants risquent une amende de 135 euros.