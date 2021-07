Réunion : le préfet annonce un confinement de deux semaines bars et restaurants fermés

Face à une recrudescence de l'épidémie Jacques Billant, le préfet de la Réunion a annoncé ce jeudi 29 juillet le re-confinement de l'île dès ce week-end pendant deux semaines jusqu'au 16 août 2021 de 5h à 18h suivi d'un couvre-feu de 18h à 5h.

La situation épidémique à la Réunion s'est fortement dégradée. Pour le Préfet Jacques Billant, cette dégradation est "annonciatrice d'un emballement épidémique jamais connu jusqu'à maintenant " a t-il déclaré lors d'une conférence de presse.



Pour enrayer l'épidémie, il a annoncé que l'île de la Réunion sera confinée dès ce week-end et pour deux semaines jusqu'au 16 août 2021 de 5h à 18h. Ce confinement sera suivi d'un couvre-feu "strict" de 18h à 5h.



Les déplacements seront limités à 10km autour du domicile du lundi au samedi et à 5 km le dimanche "pour éviter les regroupements amicaux et familiaux".



Les seules dérogations relèveront des motifs impérieux suivants : trajet domicile - travail, vaccination, motifs de santé, motifs familiaux impérieux ou garde d'enfants.

Les lieux pour lesquels il n'est pas possible de garder le masque en permanence seront fermés c'est à dire : bars, restaurants, ou salles de sport... En revanche il sera possible d'aller au musée par exemple.



"Ces activités feront l'objet d'un accompagnement de l'état" a précisé le Préfet.



Le port du masque sera obligatoire partout sauf sur les plages, les espaces naturels et pour les activité sportives.



Les regroupements de plus de 6 personnes seront interdits y compris dans les espaces naturels, et les pique-niques seront interdits.



Martine Ladoucette, directrice générale ARS a précisé que la " situation est très préoccupante avec un doublement du nombre de cas qui a doublé en une semaine avec des pics à 500 cas par jour " ou encore "650 cas avant-hier en une seule journée."



Le taux d'incidence à la Réunion s'établit à 360 cas pour 100 000 habitants.

