Ride and More Travel Séjours à vélo et expériences sur mesure en Provence

Ride & More Travel est une agence réceptive spécialisée dans le vélo en Provence. Nous créons des séjours sur mesure à vélo entre le Luberon, le Mont Ventoux et les Alpilles. Chaque séjour est unique et a pour vocation de faire découvrir la Provence autrement tout en s’adaptant au rythme et aux envies de chacun des participants.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 29 Mai 2020

Dénomination :

Ride and More Travel



Date de création :

2016



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM084160004



Passionnés de vélo, de voyage et amoureux de notre Provence, nous parcourons les routes et chemins de la région depuis plus de 30 ans.



Le lancement de Ride and More il y a 4 ans a été le moyen de partager ces passions et notre art de vivre avec des gens des quatre coins du monde.



Notre expertise locale, la connaissance souvent amicale de nos partenaires locaux, nous permet de créer des séjours et des expériences authentiques souvent difficiles à organiser quand on n‘est “pas du coin”.



Si le vélo est pour certains de nos clients une vraie passion, pour d’autre c’est un moyen de découvrir la Provence différemment, en douceur. Une découverte en prenant son temps, à la force du mollet ou avec l’aide des vélos à assistance électrique ! Une découverte en liberté ou accompagnée d’une guide mais dans tous les cas avec le souhait d’un tourisme responsable à faible impact écologique et en toute sécurité grâce à la qualité de nos parcours et de nos services d’assistance.



Et parce qu’il n’y a pas que le vélo dans la vie, nous pouvons pour ceux qui le souhaitent ponctuer leur séjour par des jours de repos et/ou l’organisation d’autres activités de pleine nature, oenologiques, gastronomiques ou même culturelles.



Nos séjours sont à vivre en couple, en famille, entre amis ou en petits groupes, le temps d’une journée, d’un week-end, ou d’une semaine.

Nous organisons également des activités autour du vélo et de l’art de vivre pour des professionnels dans le cadre de meeting d’entreprises.



LA PROVENCE SUR MESURE ET AUTHENTIQUE PAR DES LOCAUX !









• Entreprise locale :

Nous parcourons la Provence sur nos vélos depuis 30 ans, nous sommes amoureux de notre région et adorons la partager, nous sélectionnons pour vous le meilleur.



• 100% personnalisé :

Itinéraires à vélo adaptés à vos envies et votre niveau, autres activités et hébergements selon vos désirs



• Sécurité :

Des vélos de qualités récents, une assistance en cas de besoins, les conseils de professionnels.

Le vélo, une activité nature respectant la distanciation sociale



• Co-créez votre séjour :

Nous créons ensemble votre séjour, à partir de vos goûts et envies.



• Voyagez tranquille :

Vivez une expérience sur mesure en tout sérénité, nous nous occupons de tous les aspect contraignants.

Une personne unique de notre équipe joignable à tout moment.

• Expertise locale :

amoureux de notre région, nous sélectionnons pour vous le meilleur.



• Éco-responsable :

nous nous engageons à travailler avec des acteurs locaux respectueux de l’environnement.



• Co-créez votre séjour :

nous créons ensemble votre séjour, à partir de vos goûts et envies.



• Voyagez tranquille :

vivez une expérience sur mesure en tout sérénité, nous nous occupons de tout.



• Les villages perchés du Luberon en vélo à assistance électrique

Groupes privé jusqu'à 10 personnes



Le temps d’une journée, partez à la découverte des plus beaux villages du parc naturel régional du Luberon avec un guide local spécialisé. Petites routes secrètes, champs de lavandes, tournesol et chant des cigales.. un itinéraire adapté à vos envies dans un cadre exceptionnel. Pour les amateurs, nous organisons aussi une dégustation de vins chez un de nos amis vignerons.

Ces sorties à la journée sont aussi disponibles dans les Alpilles et le secteur du Mont Ventoux.

La Route du Vélo en Provence en partenariat avec Relais & Châteaux



La “Route du Vélo” en Provence est une aventure à vélo, une invitation à découvrir avec style, l’incroyable richesse de cette région inondée par le soleil. Pays enchanté, bercé par le chant des cigales et les senteurs de la garrigue, la Provence est une terre de poésie et de gastronomie.À vélo ou vélo électrique, découvrez la beauté de la Provence , à travers les vignes, les collines et les champs de lavandes sur des routes extraordinaires.



Une aventure en liberté en dehors des sentiers battus à la découverte des trésors de ce territoire préservé, mais une aventure en toute sécurité grâce à notre service d’assistance qui intervient si besoin.



Un voyage multicolore dans des paysages de cartes postales, aux saveurs des vins et de la gastronomie locale.



Un séjours entièrement personnalisable et 3 à 10 jours



Horaires : 09h à 20h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Christophe PIERARD

Président

christophe@rideandmore.com

Mobile : +33 (0)6 76 35 50 96



Adresse postale : 168 Avenue Louis Chabran - 84210 Pernes les Fontaines



Site web : www.ride-and-more.com



