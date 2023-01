Romance et lune de miel dans les îles-hôtels de Sun Siyam Resorts

La formule All Inclusive comprend tous les repas et les boissons y compris le champagne, trois excusions, un crédit pour le jet-ski, une croisière au coucher du soleil, et un choix de soins au spa ou de sorties en plongée sous-marine. Les adeptes pourront s’essayer gratuitement à une leçon de planche à voile, ou emprunter un kayak, un paddle ou un pédalo. Le Sun Siyam Iru Veli , avec son ambiance intimiste et romantique, promet une escapade de luxe parfaite pour les couples et les jeunes mariés.Pour la Saint-Valentin, célébrez l'amour et embarquez pour un voyage inoubliable avec votre âme sœur au Sun Siyam Iru Fushi . À cette occasion, le resort de 221 villas, sur plage et sur pilotis, offre un forfait spécial incluant une bouteille de champagne à l’arrivée, 30% de réduction sur un dîner privé sur la plage, 20% de réduction sur les soins de 60 minutes et plus au Spa by Thalgo®, un baptême de plongée, une croisière à deux pour aller observer les dauphins au coucher du soleil. Que l’on opte pour une Beach Villa entourée de végétation tropicale ou une villa sur pilotis avec piscine à débordement, le personnel aux petits soins redouble d’attentions pour un séjour mémorable.En lune de miel, pour tout séjour de 7 nuits, les nouveaux mariés sont accueillis avec une corbeille de fruits et une bouteille de vin à l'arrivée dans la villa, un bain floral spécialement préparé et un gâteau de fête, un dîner romantique aux chandelles et un massage à deux de 30 minutes au spa.