Route des Explorateurs : à la découverte de l’Ouest du Québec

Dormez en pleine nature, dans un chalet qui donne l’impression d’être seul au monde. Pagayez en plein cœur du territoire de la première nation Anicinabe, là où ont eu lieu les premiers contacts avec les coureurs des bois. Revivez l’histoire en suivant les traces des prospecteurs et ressentez l’excitation de la ruée vers l’or en visitant une ancienne mine souterraine.



Profitez, tout au long du parcours, d’une culture riche et singulière faite de festivals, de bonnes bouffes et de soirée au bord du feu. Dansez au rythme des tambours des Pow-Wow et rencontrez un peuple fier et généreux !



Avec la Route des Explorateurs, aucun voyage n’est identique, une expérience unique qui se façonne selon vos intérêts.