Royal Caribbean Group prolonge la suspension de ses croisières

Royal Caribbean Group a pris la décision de repousser encore la reprise de ses croisières, au moins jusqu'au 30 novembre 2020 inclus, " à l'exclusion des départs de Hong Kong ", indique le Groupe dans un communiqué.



Celebrity Cruises suspend également son programme complet pour l'hiver 2020-2021 en Australie et en Asie.



De son côté, Azamara Cruises suspend ses traversées d'hiver 2020-2021 à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud.