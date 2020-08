Royaume-Uni : 90 000 emplois tourisme sur la sellette selon l'ABTA

ABTA formule plusieurs revendications

L'Association of British Travel Agents est inquiète pour le secteur du tourisme et pour cause. Elle en appelle au gouvernement pour mettre un place un plan visant à sauver les emplois de l'industrie. Selon l'Association plus de 90 000 emplois pourraient être impactés.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 24 Août 2020

