Russie: 29 postes de contrôle frontaliers seront proposés aux titulaires de visas électroniques en 2021

La liste sera complétée par de nouveaux postes frontières en fonction de l'évolution des aménagements du matériel nécessaire

" annonce le communiqué relatif à la ratification des ces points et publié sur le site du gouvernement russe Le visa électronique, dans sa version initiale lancée en 2017, ne permettait d'arriver en Russie, et d'y séjourner, que dans les régions de Saint-Pétersbourg, Kaliningrad ou ou celles du district fédéral d'Extrême-Orient.Lors de ses dernières communications,et non plus précisément le 1er Janvier 2021, date d'entrée en vigueur des dernières ordonnances ministérielles, telle que celle-ci.La prochaine disponibilité de cet e-Visa dépendra surement deen début d'année prochaine... Action-Visas vous proposera, comme sur de nombreuses autres destinations, son expérience pour l'obtention du visa électronique russe pour lequel une erreur peut coûter très cher ...Pour rappel, le visa électronique unique permettra d'effectuer. Il sera délivré, sans présentation de lettre d'invitation, ni réservation hôtelière, en, sauf pour les enfants de moins de 6 ans qui seront exemptés de paiement de ces frais consulaires.