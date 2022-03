Russie : MSC Croisières suspend ses escales à Saint-Pétersbourg

MSC Croisières a annoncé la suspension de ses escales à Saint-Pétersbourg, rappelant que la santé ainsi que la sécurité de ses passagers et de son équipage sont sa priorité absolue.



Ainsi, à partir de fin mai 2022 et ce jusqu’en octobre, les quatre navires du croisiériste parcourant la mer Baltique et ayant Saint-Pétersbourg dans l’un de leurs itinéraires de l’été 2022 - MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia et MSC Virtuosa - suspendront tous leurs escales dans la ville russe.