Air France suspend ses vols vers la Russie

Compte tenu de la situation dans la région, Air France a décidé de suspendre la desserte et le survol de la Russie à compter du 27 février et jusqu'à nouvel ordre, avec pour conséquences :



- la suspension depuis ce matin 00h00 et jusqu’à nouvel ordre des vols de/vers Moscou et Saint Pétersbourg,



- la suspension temporaire des vols de/vers la Chine, la Corée et le Japon, le temps d’étudier les options de plans de vols permettant d’éviter l’espace aérien russe, dans le respect des directives des autorités françaises et internationales.



Les clients concernés par ces mesures sont informés individuellement précise la compagnie.