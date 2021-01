Russie: de nouveaux points de contrôle pour entrer dans le pays avec un visa électronique

Pour l'heure,et seuls les visas privés (membres d'une même famille de citoyens russes), médicaux, de travail, d'affaires impératives, de maintenance technique, membre d'équipage et évènement sportif sont délivrés et disponibles en commande simplifiée chez Action-Visas Les voyageurs étrangers, y compris les passagers en transit par les aéroports russes, doivent fournir, lors de l'enregistrement et l'embarquement, un document médical (en russe ou en anglais) montrant. La validité du certificat de test PCR est calculée à partir de la date à laquelle le matériel biologique a été collecté. Les passagers qui ne peuvent pas présenter de certificat se verront refuser le transport. S'il n'est pas possible de soumettre le certificat médical en russe ou en anglais, il peut être présenté dans la langue officielle du pays où l'organisation émettrice est enregistrée, accompagné d'une traduction certifiée en russe par un fonctionnaire consulaire de la Fédération de Russie.À l'exception des voyageurs en provenance du Royaume-Uni et ressortissants étrangers arrivant en dans le pays pour exercer des activités professionnelles,. Les juridictions locales établissent leurs propres règles concernant les exigences de quarantaine pour les voyageurs arrivant dans le pays, ainsi, Action-Visas vous invite à vérifier, avant le départ, les exigences actuelles des autorités locales visitées.Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages, directement en provenance des ministères et ambassades, sur les pages de TourMaG.com ou auprès d'Action-Visas.com