Russie: les requérants de visas électroniques devront renseigner leurs réseaux sociaux

Les requérants d'e-Visa devront, entre autre, fournir des informations relatives à leur famille proche ( épouse/époux, père et mère ), au service militaire effectué, aux établissements d'enseignement visités, au parcours professionnel, aux pays visités les trois dernières années ou encore les réseaux sociaux utilisés.

Dans sa version pilote en ligne depuis 2017, ces questions n'étaient pas posées.



Comme pour l'obtention d'un visa pour les Etats-Unis, le requérant devra, s'il dispose d'un profil Facebook, Twitter ou encore Instagram, ou s'il utilise les services d'applications de messageries instantanées, WhatsApp ou Viber par exemple, renseigner les liens de ses profils auprès de ces réseaux sociaux.



Les données de connexion à ces comptes, comme le mot de passe ou l'adresse électronique d'accès, ne seront, bien entendu, pas réclamées en ligne.



Facultative pour les voyageurs français de court séjour aux Etats-Unis dans le cadre de l'obtention de l'autorisation électronique de voyage ( ESTA ), la collecte de ces données est ainsi justifiée par les autorités américaines: " les informations trouvées dans les médias sociaux améliorent le processus de vérification et peuvent être utilisées pour examiner les demandes d'ESTA afin de valider les voyages légitimes, de statuer sur les dérogations d'inéligibilité au VWP et d'identifier les menaces potentielles. Les médias sociaux peuvent être utilisés pour soutenir ou corroborer les informations de candidature d'un voyageur, ce qui aidera à faciliter les voyages légitimes en fournissant un moyen supplémentaire de régler les problèmes liés aux questions pertinentes sur l'identité, la profession, les voyages antérieurs et d'autres facteurs. Il peut également être utilisé pour identifier d'éventuelles tromperies ou fraudes. Les médias sociaux peuvent aider à distinguer les individus préoccupants de ceux dont les informations justifient leur admissibilité au voyage ".