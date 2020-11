Russie: le Premier Ministre approuve la procédure de délivrance du visa électronique

Enfin, le document rappelle que cet e-Visa permettra d'effectuer des séjours touristiques, d'affaires, privés ou humanitaires ( liens sportifs, culturels, scientifiques ou technologiques ), qu'il ne sera pas gratuit comme son prédécesseur mais coutera 40 US$ ( gratuit pour les moins de 6 ans ), que son délai d'obtention sera de 4 jours calendaires ( la demande ne pouvant donc être effectuée à moins de 4 jours de l'arrivée en Russie ), qu'il sera valable 60 jours, après délivrance, pour effectuer un séjour de 16 jours maximum et qu'une copie imprimée de la notification d'approbation du visa électronique sera à présenter lors du franchissement de la frontière russe, accompagnée du passeport en cours de validité.



Aucune date précise et officielle de reprise de la délivrance des visas électroniques n'est, pour l'heure, communiquée par les autorités russes, les derniers décrets faisant états de l'entrée en vigueur de cette législation le 1er Janvier 2021 et d'une fin d'application de l'ancienne, relative au projet pilote e-Visa, au 3 Février 2021...



La Russie continue de graduellement reprendre les vols internationaux avec certains pays.

À la mi-octobre, les citoyens des 14 pays suivants pouvaient voyager en Russie en tant que touristes: la Biélorussie, la Corée du Sud, Cuba, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Japon, le Kazakhstan, le Kirghizistan, les Maldives, le Royaume-Uni, la Serbie, la Suisse, la Tanzanie et la Turquie.