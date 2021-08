Russie: le visa touristique de 6 mois entrera en vigueur le 25 août 2021

"Au risque de déplaire à mes collègues du Ministère des Affaires Étrangères, je dirai qu'au fur et à mesure que la situation avec la pandémie s'améliore, il faut lancer l'e-Visa ! À mon avis, il est impossible de retarder son lancement... Les touristes étrangers l'attendent, l'industrie touristique l'attend et les régions l'attendent. Nous avons besoin que cette décision, prise par Vladimir Poutine, soit mise en œuvre de manière efficace, efficiente et pratique. J'espère qu'avec les régions et le Ministère des Affaires Étrangères, comme nous l'avons promis au monde entier, nous lancerons définitivement le visa électronique dans un avenir proche"

La semaine dernière, Zarina Doguzova, cheffe de l'Agence Fédérale du Tourisme (Rostourism) annonçait qu'elle s'attendait à ce que, quitte à froisser ses collaborateurs du Ministère des Affaires Étrangères...déclare Zarina Doguzova.L'Union russe de l'industrie du voyage (RST) a appelé, en avril dernier, le gouvernement à. Selon les experts de l'association, l'e-Visa stimulera la croissance du flux touristique vers la Russie et facilitera grandement les démarches pour les voyageurs internationaux. En octobre 2020 , le gouvernement russe a approuvé une liste de 52 pays dont les citoyens,, pourraient obtenir en ligne, à compter du 1er janvier 2021, un visa électronique en 4 jours pour 40 US$.Cependant, en raison la crise sanitaire mondiale du Covid-19, la délivrance du e-Visa a été temporairement, et reste toujours, suspendue jusqu'à nouvel ordre...Dès reprise de sa délivrance, le visa électronique permettra de visiter l'intégralité du territoire russe; il sera valable 60 jours pour effectuer(15 nuits); l'e-Visa permettra d'effectuer(évènements scientifiques, culturels, sociopolitiques, économiques ou sportifs) et 39 points de contrôle frontaliers pourront être emprunter pour entrer et sortir de Russie.