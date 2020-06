Ryanair reprend ses vols vers et depuis la France à partir du 1er juillet 2020

Pour célébrer la levée des restrictions de voyage et la reprise de plus de 170 lignes françaises, Ryanair a lancé une vente de sièges à partir de 19,99 € l'aller simple, pour voyager en juillet et en août 2020, disponible à la réservation jusqu'à jeudi (18 juin) à minuit

L'été 2020 reprend des couleurs et les contours d'une activité [presque] normale. Ryanair a annoncé la reprise d'une partie de son plan de vol depuis et vers la France, à partir du 1er juillet 2020.Les lignes sont autant domestiques qu'européennes, vers l'Espagne, le Portugal ou encore l'Italie.", explique le communiqué de presse.