Ryanair veut refaire décoller son site de réservation hôtelière !

Une seule barre est présente, celle de la recherche d'un hôtel. Une fois, les champs de la destination et des dates remplis, quelques filtres existent pour affiner la recherche.



Les résultats mentionnent aussi le prestataire affilié au groupe Expedia, en l'occurrence Hotels.com. Pour l'heure, nous ne savons pas si une nouvelle version totalement dédiée aux voyageurs français sera prochainement mise en ligne ou si celle-ci est définitive.



Une chose est sûre, les précédentes initiatives ont plutôt été des échecs.



Si ce n'est l'offre en 2018, pour booster la fréquentation du site internet n'a jamais vraiment décollé.



D'après les dernières statistiques collectées par Similarweb, en octobre 2023, les visites ont difficilement dépassé le cap des 650 000 internautes. Nous parlons là du visitorat mondial de la plateforme, avant le partenariat avec Expedia et la volonté de relancer le projet.



L'Italie est le pays avec le plus grand nombre de visiteurs de Ryanair Rooms (7,64% du visitorat) devant la Norvège (6,45%) et le Royaume-Uni (6,36%). La France arrive à la 4e place avec 4,31% du visitorat total du site.



Nous remarquons que jusqu'en octobre du moins, la compagnie n'a effectué aucun achat de mot clé.



Et dans le temps, nous découvrons sur Google Trends, que la curiosité des internautes n'a jamais vraiment été piquée.



Si ce n'est le rebond en février 2018, TourMaG.com est bien souvent plus cherché sur internet, et dans le monde, que la solution de réservation d'hébergement de Ryanair.



Tout cela démontre une chose : proposer des services en dehors de son coeur de métier n'est pas chose facile, malgré la force de frappe d'une compagnie se classant comme la 5e plus puissante du monde, au niveau des capacités.



La low cost va devoir donc éduquer ses clients sur ce service, pour rediriger une partie du trafic de son site (47 millions de visites en octobre), vers celui de Ryanair Rooms.



N'est pas une OTA qui veut.