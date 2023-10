SNCF : le trafic corporate en hausse de 25% La SNCF surfe sur l’écoresponsabilité

En 2023, la SNCF a vu revenir les clients professionnels. Le trafic corporate a augmenté de 25% par rapport à 2022 et de 1% versus 2019. Pour continuer sur cette bonne dynamique, la compagnie ferroviaire veut mettre en avant le choix de la mobilité responsable.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 3 Octobre 2023





Le trafic sur ce segment est en hausse de 25% depuis le 1er trimestre 2023 versus 2022. Et les intentions de déplacements des professionnels sur les prochains mois sont en croissance de 5 points versus 2022.



Autre source de satisfaction : l’acquisition de 10 000 nouveaux contrats pros depuis le début de l’année, c’est-à-dire 10 000 nouvelles entreprises clientes. Ce qui élève le nombre de contrats pros actifs à 42 000 au premier semestre 2023.



« C’est un bond assez énorme. Nous voyons que le segment est très dynamique. La reprise se fait aussi par les petites entreprises : PME, TPE, professions libérales… » , souligne Frédéric Miel, directeur Distribution, Entreprises et Agences de voyages de TGV-INTERCITÉS.



Le salon IFTM Top Resa a été l'occasion pour la SNCF de faire un point sur son activité corporate.

« Le sujet a inquiété une partie des agents de voyages, reconnait Frédéric Miel. Nous avons travaillé avec elles pour qu’elles s’approprient les nouveaux outils de réservation et retrouvent les bons formats comptables. La bascule est un succès, les retours sont positifs.»



Quid des réservations de « De nouveaux décrets ont permis aux Régions d’avoir la main sur les TER.



La scission entre TER et TGV fait que les TER sont dans un autre système de réservation. Avec TER, nous avons vérifié qu’elles pouvaient mettre en place un centre d’appels qui permettait de faire des réservations de groupes pour émettre des billets sur des trajets avec correspondance.



Par définition, les TER ne seront plus dans notre système de réservation, car elles sont à la main des Régions. Certains ont fait le choix d’un système commun, comme la Normandie, ce qui facilite les ponts de connectivité.



Nous ne pouvons pas présager de ce que sera le choix des Régions. TER travaille avec elles pour favoriser des systèmes les plus interopérables possibles. Il y aura des évolutions » , précise Frédéric Miel.



La conférence de presse a également été l'occasion d'aborder la bascule du système de réservation de la SNCF opérée le 26 septembre dernier.

Ainsi, la part de marché fer augmente significativement depuis 2019 face à l’aérien, pour atteindre une moyenne de plus de 15 points sur des trajets entre 2 heures et 4 heures, telles que des liaisons vers Zurich, Amsterdam, Montpellier ou encore Nîmes.



« Autrefois, ce n’était pas des liaisons comparées à l’avion. Aujourd’hui, nous voyons que le seuil est de 3h45, quand il était de 2 heures auparavant. C’est un changement d’habitude de consommation » , note Frédéric Miel.



85% des entreprises autorisent la 1ère classe au-dessus de 3 heures de trajet, selon les chiffres du transporteur. « Sur ces trajets longs, les entreprises vont valoriser ce temps de trajet, en première classe. Il va devenir un temps utile pour aller au bureau en bureau », poursuit-il.



Selon les résultats d’un sondage OpinionWay pour la SNCF, 90% des entreprises mènent des actions



Le projet de TGV M s’inscrit dans cette lignée, avec ses rames recyclables à 97%, présentant un bilan carbone amélioré de 37% et 20% d’économie d’énergie par voyageur.



La SNCF joue la carte de la mobilité douce pour séduire les voyageurs d'affaires. Un argument choc pour les entreprises engagées dans une démarché écoresponsable.

« Les Grands Prix de l’Écomobilité » reconduits en 2024 Toujours dans l’idée de s’inscrire dans une démarche écoresponsable, la SNCF relance « Les Grands Prix de l’Écomobilité » en 2024.



Initiés en 2022, les Grands Prix de l'Écomobilité récompensent les entreprises et agences de voyages qui encouragent une mobilité plus éco-responsable auprès de leurs salariés et de leurs clients.



Pour cette deuxième édition, 6 lauréats seront récompensés par un jury composé d'experts de la mobilité durable et d'acteurs sociétaux. Lancées ce 3 octobre, la clôture des candidatures est fixée au 18 décembre 2023.

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

