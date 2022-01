SNCF : mieux que 2020 mais loin de 2019... 2021, encore une année duraille

En 2021, la SNCF voit d’abord le verre à moitié plein : + 23% de voyageurs en plus par rapport à 2020 (+21% sur les Transiliens, +23% pour les TER, +37% sur les TGV et les intercités).



« C’était une année contrastée, en on/off.



Soit il n’y avait pas de contraintes sanitaires et les voyageurs étaient là, soit il y avait des contraintes et les voyageurs disparaissaient, de manière extrêmement rapide » , détaille Christophe Fanichet, P-DG de SNCF Voyageurs, lors d’un point presse tenu à Paris le 14 janvier 2022.



Et poutant 2021 devait être un exercice spécial.



« C’était aussi une année de reconquête, et cette reconquête a été plus que bien entamée » , a-t-il aussi estimé, citant le chiffre de 5,5 millions de voyageurs en TGV et Intercités pour Noël, « quasiment celui d’une année normale ».