Sabre lance Retail Intelligence pour les compagnies aériennes

Sabre Corporation a annoncé le lancement des deux premiers produits de sa suite Retail Intelligence : Sabre Air Price IQTM et Sabre Ancillary IQTM, respectivement pour la tarification dynamique des tarifs aériens et des services annexes.



Ces solutions qui s'adressent aux compagnies aériennes permettront de proposer des offres de voyage sur les canaux traditionnels et NDC.



Sabre Ancillary IQ utilise notamment le Machine Learning pour présenter des offres ancillaires basées sur plusieurs facteurs comme les données de recherche en temps réel et la probabilité d’achat.