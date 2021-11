Saison 2 Omicron - Année de la marmotte… le retour ? 🔑

Emmanuel Macron qui prendra début janvier la présidence de l’Union se saisira-t-il de ce dossier et aura-t-il les moyens de le faire avancer ?



Nous verrons mais le “chacun pour soi” n’est pas la meilleure stratégie pour faire face à la pandémie actuelle et à celles à venir. Car, hélas, trois fois hélas, les scientifiques nous promettent encore du sang et des larmes dans les mois et les années à venir.



L’autre priorité c’est de donner aux pays tiers les moyens de se faire vacciner. Nous ne nous sauverons pas tous seuls face aux virus agressifs. A quoi sert une prophylaxie qui ne soigne que les effets sans s’attaquer aux causes avec des campagnes de vaccination massive ?



Si rien n’est fait en ce sens, le tourisme international sera de nouveau le grand perdant de ces failles législatives et institutionnelles.



Cette industrie dont la crise actuelle a mis en avant le poids économique et les conséquences dramatiques sur l’emploi, a besoin de circuler, de s’affranchir des tracasseries administratives et sanitaires pour pouvoir croître et prospérer.