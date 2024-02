Salaün Holidays relance son catalogue Pouchkine Tours

Au cœur de l'Anatolie, les pays du Caucase dévoilent une richesse culturelle et des paysages diversifiés, témoins d'un passé soviétique encore palpable. Le combiné “Arménie et Géorgie, Mémoires du monde” promet une aventure à la découverte d'Erevan, du lac Sevan, de Khor Virap, de Novarank, d'Akhaltsikhe, de Koutaïssi, de Batoumi, de Gori, du Grand Caucase, de Mtskheta et de Tbilissi, offrant un regard sur deux destinations singulières et hors des sentiers battus.