Avec Pouchkine Tours, le soleil se lève toujours à l’Est

Pouchkine Tours était le numéro 1 incontesté sur le marché français pour les voyages dans l’ex-URSS, en Europe Orientale, dans le Caucase et en Asie Centrale. Si la Russie n’est pas encore accessible dans le cadre de voyages touristiques, pour l’instant, allait-on oublier entre autres les Pays-Baltes, la Bulgarie, l’Arménie ou l’Ouzbékistan, leurs cultures et leurs peuples? De cette interrogation, est née l’idée de ressortir une belle brochure spécialisée sur des destinations fascinantes, parfois méconnues. En attendant le retour de la Russie et de l’Ukraine dans nos catalogues de voyages, pour bientôt espérons-le.



Rédigé par Luc Le Saos le Lundi 5 Février 2024

La « bolche vita » en Asie Centrale Les 120 années de domination russe puis soviétique ont laissé des traces indélébiles dans l’atmosphère qui règne dans les villes et dans les campagnes d’Asie Centrale. L’Ouzbékistan est, dans cette région trop méconnue, le pays offrant aux visiteurs le patrimoine le plus riche. Héritage de la grande époque des Routes de la Soie, les grandes cités caravanières d’autrefois abritent aujourd’hui encore des monuments éblouissants, des medersas, des mausolées, des mosquées, des caravansérails qui, à eux seuls, méritent le voyage. Et que dire des bazars de Samarcande, de Khiva ou de Boukhara, aux couleurs chatoyantes ; que dire aussi des sourires naturels et spontanés à chaque étal, dans chaque boutique, à tous les coins de rue ? Sous le joug d’un pouvoir autoritaire depuis l’indépendance, les Ouzbèks donnent à chaque instant une véritable leçon d’hospitalité. Et le plus grand plaisir est sans doute de partager avec eux un moment inoubliable autour d’une bonne table au centre de laquelle règne forcément le plat national, le savoureux plov.



L’Arménie et la Géorgie, mémoires du Monde Extrémité orientale de l’Anatolie, l’Arménie et la Géorgie sont un pont entre l’orient et l’occident. Anciennes républiques de l’URSS, elles ont en commun d’être l’un des berceaux du christianisme. Elles ont été aussi le siège d’empires florissants et de royaumes éphémères, dont elles conservent un patrimoine riche et étonnant. Les tragiques événements de leur Histoire contemporaine renforcent l’intérêt de la découverte de ces pays attachants, véritable mémoire du monde.



Une mazurka, une polka ou une valse pour ouvrir le bal Réglés comme du papier à musique, les 15 circuits guidés et accompagnés en Europe de l’Est proposés dans le nouveau catalogue Pouchkine Tours 2024 sont le fruit d’une expertise très ancienne. Nos équipes sillonnent notre continent pour élaborer des itinéraires passionnants et exclusifs, des salons dorés de Vienne au magnifique littoral de l’ancienne Yougoslavie ; des remparts médiévaux de Tallinn aux csardas magyares où s’élèvent d’envoûtantes musiques tziganes. Quel que soit l’endroit, les sonorités délicates des grands maîtres de la musique seront toujours présentes. Il n’y a plus qu’à choisir la mélodie, pour des circuits sans fausse note.



Pouchkine Tours, 23 ans d’expérience et de passion Depuis 2001, l’équipe Pouchkine Tours organise des city break, des combinés et circuits guidés et accompagnés en Europe orientale, dans le Caucase et en Asie Centrale, avec des prestations soignées au meilleur prix.



Une attention toute particulière est accordée à la qualité des guides, tous passionnés, expérimentés et efficaces.



Le catalogue Pouchkine Tours 2024 sera disponible mi-février en agences de voyages.



Contact Pouchkine Tours Email : contact@pouchkine-tours.com

Téléphone : 02 98 73 19 90

Site web : www.pouchkine-tours.com

