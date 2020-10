Salon digital B2B du 13 AU 16/10

Le Bazar est un salon B2B digital dédié aux professionnels du voyage-sur-mesure. Les producteurs de voyage résilients viennent présenter leur nouvelle production, issue de plusieurs mois de travail, à ceux qui souhaitent voir le meilleur de l'innovation touristique.Il y aura: des rendez-vous digitaux entre producteurs et acheteurs. Nous attendons plus de 100 réceptifs. Chaque réceptif aura une salle digitale et vous aurez accès à un outil simple de prise de rendez-vous "face-to-face".En même temps, il y aura des présentations pour tous dans une salle digitale :4 jours pour se retrouver, échanger et découvrir la prod innovante, enthousiasmante et éco-responsable de nos agences, et la vision de professionnels du voyage sur le tourisme de demain.