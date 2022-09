San Francisco attend 21,5 millions de touristes en 2022

Les estimations de cette année s’appuient sur une augmentation du tourisme domestique mais aussi international, et tablent sur 6,9 millions de visiteurs domestiques (+33%) et 1,5 million de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 163% par rapport à 2021, et alors que les frontières américaines sont restées fermées jusqu’au 7 novembre dernier.



"La reprise devrait se confirmer pour 2023 avec environ 24,5 millions de visiteurs et 8,9 milliards de dollars de recettes touristiques.



San Francisco Travel ne prévoit pas de retour aux niveaux d’avant pandémie avant 2024 pour ce qui est des recettes, et 2025 pour le nombre de visiteurs ", précise SFTA.



Comparé à 2019, le volume de visiteurs internationaux reste 50% en-dessous des 3 millions de visiteurs estimés pour 2022.



Or le retour des visiteurs internationaux est capital pour la reprise économique de San Francisco, sachant qu’ils représentaient 5,1 milliards de dollars sur les 9,6 milliards de recettes globales de 2019.



Cette année, les estimations prévoient que les visiteurs internationaux contribuent à hauteur de 3,1 milliards de dollars, soit 46% des 6,7 milliards de dollars de recettes attendues.



" L’une de nos priorités reste l’augmentation du nombre de visiteurs internationaux, qui séjournent plus longtemps et dépensent plus que les visiteurs domestiques ", a poursuivi Joe D’Alessandro.



Selon Oxford Economics, les plus gros marchés émetteurs pour San Francisco en termes de visiteurs sont le Mexique (+51%), le Royaume-Uni (+666%), le Canada (+499%), l’Allemagne (+226%) et l’Inde (+142%), mais aussi la France (+412%) et l’Australie (+798%).