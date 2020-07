Savoie Mont Blanc Tourisme rejoint l'annuaire #Partez en France

Savoie Mont Blanc Tourisme rejoint Millésime Privé et Mondoramas au sein de l’Annuaire #Partez en France.Agence touristique bi-départementale de Savoie et de Haute-Savoie, Savoie Mont Blanc Tourisme met son expertise du territoire et sa connaissance de l’offre à la disposition des professionnels du tourisme pour les accompagner sur tous types de séjours : séjours individuels, groupes loisirs, groupes affaires ou colonies de vacances.Savoie Mont Blanc Tourisme est en charge de la promotion de l’ensemble des stations, des villes et villages de Savoie et de Haute-Savoie.