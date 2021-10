“ Se projeter plus loin, même dans une période de perte de repères ”

Au préalable vêtu d’une couleur turquoise, Worldia diversifie aujourd'hui sa palette et revoit son logo, puisant dans les codes visuels de l’âge d’or du tourisme individuel des années 60 et se projetant loin dans le futur du voyage ultra personnalisé.



Univers visuel :

La nouvelle identité de Worldia accompagne ces deux temps forts de l’évolution du secteur, d’un côté par des éléments rétros (couleurs) et de l’autre par des éléments plus futuristes (typo et éléments graphiques).



• Une palette de couleurs avec des tonalités à la fois intenses, chaudes qui invitent à la rêverie (rouge, orange, vert), et d’autres plus sobres qui respirent l’élégance et donnent ainsi un côté professionnel, guide (beige et noir).

• Une typo épurée, inspirée des codes vintage mais twistée, modernisée

• Des formes ovales identitaires originales, qui sont à la fois un clin d’œil à l’univers aérien et une fenêtre sur le monde



Logo :

• On retrouve le monde, le World, du Worldia : un globe terrestre, symbolique du voyage. On retrouve même plusieurs mondes qui s’imbriquent pour donner une forme unique, à l’image des voyages multi-facettes

• La rondeur met en valeur l’aspect humain, chaleureux, l’expérience authentique qui renvoie à l’expertise de Worldia

• La longue-vue qui se devine, avec deux perspectives possibles, met en avant la projection d’une entreprise qui anticipe le voyage de demain, tout en dénichant les meilleures adresses pour construire des itinéraires ultra personnalisés et offrir plusieurs angles possibles pour explorer le monde