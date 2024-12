Sébastien Bazin : "notre industrie est privilégiée, la croissance va s’accélérer"

Nous sommes dans une industrie très privilégiée et dont la croissance va s’accélérer

aujourd’hui, les opérateurs américains contrôlent 90% du marché américain ; les opérateurs chinois contrôlent déjà 50% du marché chinois et en contrôleront dans quelques années 70%

middle class

Comme nous allons faire ? Je n’ai pas encore la réponse

la relation avec les consommateurs va être contrôlée par des chatbots

l’âme du voyage de luxe

Si l’augmentation du nombre de rendez-vous individuels préprogrammés entre professionnels, vendeurs et acheteurs, à l’ILTM de Cannes (85 000 versus 82 000, l’an dernier) est le signe de l’euphorie qui règne dans le monde du luxe, l’intervention de Sebastien Bazin, devant la presse internationale, mardi 3 décembre 2024, est, elle aussi, venue confirmer l’optimisme ambiant.», a t-il expliqué, mettant en avant deux des principales raisons de cette accélération :, d’une part ;(termes à traduire plutôt par classe aisée) qui voyage d’abord dans son pays, puis à l’étranger, et donc va fournir un nombre considérable de clients supplémentaires à l’industrie mondiale du voyage de luxe.Dans la foulée, Sébastien Bazin a dressé, en substance, le constat suivant : «». Et d’ajouter en plaisantant à moitiéCible de choix, le marché des touristes indiens en pleine expansion car il est servi par une démographie en pleine croissance et l’émergence de la fameuse «».Pour réussir le challenge, encore faudra-t-il relever de nombreux défis et notamment ceux que pose le développement exponentiel de l’intelligence artificielle (IA). «», a répliqué Sébastien Bazin, avant d’assurer que «».Autre atout, pour l’avenir, dans le jeu de Accor : le développement de ses nombreuses marques lifestyle et luxe, et notamment de Orient-Express qui est «». Et qui sera déclinée par Accor dans des hôtels, des trains et de somptueux bateaux à voiles.En marge de l’IlTM, a d’ailleurs été annoncé que le chef multi-étoilé Yannick Alléno serait à la tête des cuisines du train et dulancé par Accor pour une mise en service en 2026.