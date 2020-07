Secrétaire d’Etat au Tourisme : quel est votre candidat(e) préféré(e) ?

La déception était grande au lendemain du remaniement ministériel chez les professionnels du tourisme...



Pas de ministre du Tourisme à l’horizon, alors que le Président de la République lui-même avait souligné l’importance de notre industrie ?



Alors, après le grattage, aurons-nous quand même un Secrétaire d’Etat au tirage d’ici la fin de la semaine prochaine ?



Cela se pourrait bien. Mais dans ce cas pour qui voteriez-vous si on vous donnait le choix ?



Votre portail préféré vous a dressé une liste de noms de personnalités que vous connaissez pour la plupart.



On attend avec impatience vos votes. Les candidats listés peuvent aussi faire voter la famille, les amis et plus si affinités ;O))