Séjours insolites, virées hors du commun... Que proposer à vos clients pour les surprendre ?

Vos clients ont besoin d'originalité ? Vous pouvez leur concocter des séjours insolites et des virées hors du commun pour sortir de leur routine quotidienne. Comme les demandes se font de plus en plus nombreuses, les offres y afférentes le sont également. Décryptage !

Rédigé par Agnès L-P le Vendredi 21 Juillet 2023

Ce type d'hébergement est à ce jour largement demandé et on comprend vite pourquoi. Ses belles capacités permettent une liberté en termes d'ambiance et de décoration. C'est devenu un des produits phares de l'hébergement touristique. Dans l'univers de l'insolite, le van ou fourgon aménagé s'est hissé sur les plus hautes marches du podium. Ses atouts majeurs : marquer les esprits et vous démarquer !Ce véhicule particulier convient parfaitement à des endroits difficiles d’accès à la mer, à la campagne ou à la montagne. Pour couronner le tout, il offre un confort de route inégalable.Le fait d' aménager un van ou fourgon en véhicules de loisirs pour les week-ends et les vacances est une pratique qui se fait de plus en plus. En adhérant à cette idée, vous proposez à vos clients des solutions d'aménagement qui répondent à leurs soifs de liberté et d'aventures.Dotés de toits relevables, les vans et fourgons aménagés peuvent accueillir deux couchages. D'autres modèles prévoient des places optionnelles jusqu'à quatre couchages, avec tout l'équipement indispensable.

La cabane avec Spa La cabane est une formule qui existe depuis plusieurs années, mais qui reste un classique incontournable et indémodable. En famille, entre amis, en couple ou en solo, cet hébergement fait partie des chouchous de l'hôtellerie de plein air. Il invite à regarder la nature avoisinante et la beauté du ciel à la nuit tombée.



Un séjour en cabane fait ressurgir les souvenirs d'enfance et les bons moments passés avec des êtres chers. Par ailleurs, c'est également l'occasion de s'adonner aux plaisirs du Spa en éliminant les soucis et le stress. L'objectif est de bénéficier d'un total bien-être en étant déconnecté du reste du monde. En outre, avec ce type d'équipements, vous gardez vos clients sur place en leur offrant deux services : activité et logement. Ajoutez à l'ensemble un petit déjeuner complet ou un petit panier d'encas, ils vous seront à jamais fidèles !



La serre en pleine nature Vous pouvez exploiter une serre qui a déjà servi auparavant pour les cultures ou créer un nouveau projet sur-mesure. Si vous avez une activité agricole, par exemple, vous pouvez inviter vos clients à dormir au cœur de vos plantations. Ils ne partiront plus jamais de chez vous !



Cet hébergement se fond naturellement dans l'environnement. Qui plus est, il permet de contempler le ciel et les étoiles. Grâce à la serre, on peut s'inventer des histoires merveilleuses sans limite ! Le client a droit à une flore et une faune riche et variée en étant totalement immergé dans la nature.



La tente Glamping Le terme « glamping » combine deux mots : glamour et camping. C'est une sorte de camping haut de gamme, idéale pour les amateurs de grands espaces. Grâce à cette formule, vos clients n'auront plus à trimballer une tonne de matériels ou à passer leur temps à planter leurs tentes. La tente « glamping » réunit confort, décoration et prestation de luxe. Elle est équipée en conséquence pour offrir le plein de commodités !



Votre clientèle y retrouvera les équipements de l'hébergement standard, mais le concept de la tente reste la grande nouveauté. Il s'agit d'une gracieuse tente cloche ou d'une tente safari qui propose différentes conceptions très tendances. Les styles nomade, écolo chic, bohème chic en font partie. De surcroît, la tente « glamping » est accessible à un tarif attractif sans faire l'impasse sur la qualité des prestations.



Il est important de miser sur une idée originale pour marquer la différence face à la concurrence. Les clients, eux aussi, sont à la recherche d'une formule qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Il n'y a rien de pire que de tomber sur la même proposition d'hébergement avec une décoration identique ou les mêmes meubles à Lyon ou à Dunkerque…



