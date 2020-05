Selectour Bleu Voyages remporte le marché public de Pôle Emploi

Dans un contexte impacté par la crise sanitaire et économique mondiale, Pôle Emploi vient de renouveler sa confiance à la TMC Selectour Bleu Voyages dans le cadre du marché « Voyages et déplacements ».



Servi par une équipe dédiée de 7 personnes, l’établissement public à caractère administratif, chargé de l’emploi en France, a renouvelé son contrat pour une durée de 3 ans.



Une bonne nouvelle en cette période troublée dont se félicite Jean-Pierre Lorente, PDG de Bleu Voyages qui voit en ce renouvellement un signe positif et la reconnaissance de l’expertise de son réseau notamment dans le traitement des marchés publics.