Sénat : table ronde sur les enjeux du transport aérien des outre-mer (LIVE)

- Air Austral : M. Dominique Dufour, secrétaire général

- Air Calin : M. Didier Tappero, directeur général

- Air Caraïbes et French bee : M. Marc Rochet, président des compagnies

- Air France KLM : M. Jean-Michel Mathieu, directeur général Caraïbes-océan Indien et Amérique latine

- Air Saint-Pierre : M. Benoit Olano, président et directeur général

- Air Tahiti Nui : M. Michel Monvoisin, président directeur général

- Corsair : M. Pascal de Izaguirre, président directeur général

- Groupe GAI (Air Antilles et Air Guyane) : M. Éric Koury, président

- Saint-Barth Commuter : M. Bertrand Magras, gérant

- SCARA : M. Jean-François Dominiak, président

