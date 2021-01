Septaine, mention du Quai d'Orsay : le point avec Emmanuelle Llop (Equinoxe Avocats)

TourMaG.com - Comment interprétez-vous la mention utilisée par le MEAE qui déconseille « totalement et strictement » les voyages à l'international. Cette mention peut-elle avoir des conséquences sur la responsabilité de l'agence de voyages dans le cadre d'un forfait ?



Emmanuelle Llop : Les avis du MEAE sont consultatifs et dans le même temps, le Premier Ministre ne conseille pas d’annuler ses vacances, tandis que les titres de transport sont toujours des justificatifs dérogatoires au couvre-feu.



Je pense donc que les agences de voyages doivent continuer à informer leurs clients sur toutes les mesures de franchissement des frontières sauf que là, il s’agit de conseils « généraux » pour sortir de France et vers n’importe quel pays … Je ne vois pas une cause de responsabilité si l’agence par exemple met une information sur ce point dans son devis.



TourMaG.com - La mesure d’isolement pendant 7 jours au retour d’un voyage effectué hors Union Européenne, peut-elle entraîner l’annulation sans frais de la part du client qui ne pourrait respecter cette « quarantaine » à son retour dans le cadre d’un forfait ? Peut-on parler de circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) ?



Emmanuelle Llop : Non, très clairement d’un point de vue juridique ce n’est pas une CEI à destination et rien n’empêche le voyage d’être effectué. Une annulation sur ce prétexte est soumise donc aux frais d’annulation contractuels, sauf meilleur arrangement entre l’agence et le client et le TO ou les prestataires étrangers.