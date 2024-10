Serko acquiert GetThere de Sabre

"À la clôture de l'accord, qui est soumis aux conditions habituelles, la propriété de l'activité GetThere sera transférée à Serko, y compris la solution GetThere et certaines propriétés intellectuelles utilisées par GetThere dans le cadre de l'exploitation de son activité ; l'expertise substantielle et la connaissance approfondie du domaine des membres de l'équipe GetThere ; ainsi qu'une solide clientèle mondiale qui comprend de nombreuses sociétés de premier ordre en Amérique du Nord ."

"L'acquisition de GetThere est très complémentaire à nos opérations existantes en Amérique du Nord . Des investissements supplémentaires dans nos produits et notre technologie soutiendront notre dynamique en Amérique du Nord et dans le monde, au bénéfice de nos partenaires et de nos clients."

"Ensemble, nous contribuerons à garantir que les sociétés de gestion de voyages et les entreprises sont équipées pour atteindre les objectifs de leur programme de voyages, ainsi que pour répondre aux besoins changeants des voyageurs d'affaires."

indique un communiqué de presse.a indiqué Darrin Grafton , directeur général et cofondateur de Serko.a ajouté Roshan Mendis . , directeur commercial de Sabre Travel Solutions.