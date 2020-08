Siblu : 48% des séjours réservés à la dernière minute 167 500 vacanciers accueillis cet été (-9% vs 2019)

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Siblu a pu sauver l'été. Après un fort démarrage en début d'année, le spécialiste de l'hôtellerie de plein air a su tiré son épingle du jeu malgré le confinement et l'épidémie de covid-19.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 25 Août 2020

Siblu a dressé un premier bilan estival. Pour rappel le spécialiste de l'hôtellerie de plein air avait commencé l'année sur les chapeaux de roues avec fin février des réservations à +42% pour les vacances d’été.



Avec le confinement et les incertitudes liées à l'épidémie de Covid-19, les réservations de dernière minute ont concerné près d’un séjour sur deux (48%).



Côtés destinations, la Bretagne, la Gironde et la Vendée sont les trois régions les plus demandées de l’été et ce, au détriment de la Charente-Maritime qui, en temps normal, arrive pourtant régulièrement dans le peloton de tête.

Siblu attend près de 3200 vacanciers sur le mois de septembre Au regard de la pandémie, Siblu dresse le bilan de la saison, avec 80% de taux de remplissage moyen sur l’ensemble de ses campings pour la haute saison (juillet/août). Cette saison le spécialiste des vacances en plein air a vendu 189 966 nuitées et accueilli 167 500 vacanciers sur ses villages (-9% vs 2019), qui ont dépensé en moyenne 808€ pour leur séjour.



Quant aux clientèles étrangères : si les Néerlandais étaient un peu plus présent que la saison passée (+0,5%) Siblu a enregistré une baisse de fréquentation Britannique de 7 points.



De plus, depuis le samedi 15 août, le gouvernement britannique a mis en place une quarantaine pour les voyageurs en provenance de la France. De nombreux Britanniques qui avaient décidé de venir fin août ont donc malheureusement annulé leurs séjours ou ont dû écourter leurs vacances.



A ce jour Siblu attend près de 3200 vacanciers sur le mois de septembre, mais la tendance de réservation à la dernière minute se poursuit. Pour septembre, l’Hérault, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime sont plébiscitées.

Lu 81 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Siblu a accueilli "73 000 vacanciers au cours du mois de juillet" Le Sett est confirmé les 3, 4 et 5 novembre 2020 au Parc des expositions de Montpellier