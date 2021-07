Singapore Airlines double ses vols entre Singapour et Phuket

Le départ du matin sur le vol SQ 726 quittera Singapour à 08H20 et arrivera à Phuket à 09H25 (heure locale, la durée du vol étant de 2 heures et 5 minutes). Ainsi, le vol SQ 726 connecte idéalement avec le vol quotidien SQ 335 en provenance de Paris qui arrive à l'aéroport Changi de Singapour à 06H50.



Exploitant un nouveau Boeing 737-800 NG sur la route Singapour - Phuket, SIA propose un total de 162 sièges par vol, 12 en classe affaires et 150 en classe économique.



Le vol retour du soir au départ de Phuket décolle à 18h00 et atterrit à l'aéroport Changi de Singapour à 20h50, avec encore une fois une durée de correspondance optimisée pour le voyage retour vers Paris (vol SQ336 opéré en Airbus A350-900 décollant à 00H15 pour une arrivée à Paris le même jour à 07H35).