Skier dans la vallée de la Tarentaise à Méribel

Pour votre séjour au ski à Méribel, dans le domaine des 3 Vallées, faites votre location de ski Méribel en ligne chez Sport 2000.

Rédigé par Jérome Leschi [Contenu sponsorisé] le Vendredi 22 Janvier 2021

Skier dans la vallée de la Tarentaise à Méribel Poudreuse, panoramas à couper le souffle, 600 km de pistes reliées par les sommets…

Vous ne rêvez pas, vous êtes bien au cœur des 3 Vallées, le plus vaste domaine skiable au monde regroupant des stations internationalement connues comme Méribel, Courchevel, Val Thorens ou les Menuires



Nichée dans la vallée de la Tarentaise, la station de Méribel vous offre un accès privilégié à plus de 111 km de pistes tous niveaux (12 pistes vertes, 20 bleues, 13 rouges et 6 noires) qui s’étirent de 1 450 m (Méribel Centre) à presque 3 000 m d’altitude (mont Vallon).

La vallée est maillée par un important réseau de télécabines, télésièges et télésièges à bulle, téléskis, télécorde et tapis roulants pour vous permettre d’exploiter les moindres recoins de ce domaine skiable XXL.



À Méribel, vous avez un accès direct à toutes les stations de ski du domaine, où vous pourrez essayer le ski de fond, le ski nordique, la luge, le ski de randonnée, le snowboard…

Des lieux, des ambiances et des activités au choix, pour un séjour idéal Méribel c’est aussi cinq quartiers, Méribel-Les Allues, Méribel Village, Méribel Centre, Méribel-Les Hauts et Méribel-Mottaret, et des ambiances qui leur sont propres. Pour un séjour inoubliable en famille (label Famille Plus) ou entre amis, choisissez le cadre qui vous ressemble et les activités hors ski que vous aimeriez découvrir. Vous aurez le choix entre des séances de qi gong, pratique chinoise basée sur l’énergie et le souffle, une initiation à la sécurité en neige, des balades à cheval, des randonnées en raquettes, de la luge joëring, des journées détente bien-être et spa, le grand frisson en parapente… Des spectacles vivants sont organisés pour les enfants, et des séances de cinéma ou visites de musée sont prévues si le temps ne se prête pas à la pratique de votre activité de glisse favorite.



Le soir venu, vous pourrez aller dans un des nombreux bars, restaurants ou autres lieux festifs pour poursuivre votre soirée dans une ambiance plus animée.



Réservez dès maintenant votre hébergement dans le quartier de Méribel qui vous correspond, ainsi que votre forfait de ski. Et puisque vous y êtes, occupez-vous aussi de réserver à l’avance votre location de ski à Méribel.

Pour votre location de ski à Méribel, réservez en ligne et à l’avance



Pour simplifier la location de ski à Méribel, votre magasin vous propose en ligne des packs constitués d’une paire de skis (bleus, rouges, noirs, diamant…), d’une paire de chaussures et de bâtons. Vous pourrez compléter cet équipement en louant un casque pour vous protéger en cas de chute et un pack sécurité si vous partez à l’aventure en hors-pistes.



En louant votre équipement de ski à l’avance, vous êtes sûr de réserver un matériel de qualité, régulièrement entretenu par des professionnels. Vous profitez aussi pour votre location de ski à Méribel des dernières innovations des fabricants de skis en termes de confort, de performance et de sensations. De plus, vous bénéficiez d’avantages exceptionnels :



● La gratuité de location de votre équipement de ski à certaines conditions.

● Des remises groupe à partir d’un certain nombre d’équipements loués.

● Des tarifs dégressifs suivant la durée de votre location de ski à Méribel.

● Des réductions sur présentation de la carte fidélité de votre enseigne.

● La possibilité grâce à des options spécifiques de changer d’équipement pendant votre séjour pour pratiquer une activité de glisse différente.



Le jour de votre arrivée, vous pourrez récupérer votre location de ski à Méribel directement dans le magasin que vous aurez sélectionné lors de votre réservation. Votre interlocuteur procédera aux réglages de votre équipement de ski pour assurer votre confort et votre sécurité tout au long de votre séjour.



