Skylap : Thierry Roynel nous a quittés

Il avait travaillé pouravant de se lancer dans l'aventure deAprès avoir rejoint Lagrange et Bourse des vols, il s'est à nouveau lancé dans une nouvelle aventure il y a un peu plus d'un an avec Skylap un moteur de recherche de billets d’avion qui optimise le sens des trajets multi-destinations.Selon nos informations il venait d'ailleurs de boucler le financement de sa start-up juste avant le week-end.Toute l'équipe de TourMaG.com adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.