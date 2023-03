Sofitel ouvre une nouvelle adresse au Panama

Le Sofitel Legend Casco Viejo Panama a ouvert ses portes.Construit sur le site historique de l’ancien Club Union qui a notamment accueilli Albert Einstein, la reine Elizabeth II et Helen Keller, le Sofitel Legend Casco Viejo est situé à quelques pas du Teatro Nacional, de La Catedral del Oro, du Canal de Panama et du Musée MUMO.Autour d’une terrasse centrale et d’une piscine en bord de mer, les 159 chambres du Sofitel Legend Casco Viejo comprennent 35 suites.La plupart des chambres disposent de balcons. L’établissement dispose de cinq lieux de restauration dont Caleta, une brasserie méditerranéenne. L'Ammi propose un bar sur le rooftop. Des collations légères, des cocktails classiques et une certaine French Touch accueillent les clients au MAYDA Lobby Bar & Plaza.Le bar de la piscine propose quant à lui, des jus de fruits frais et des smoothies, ainsi que des collations et des healthy bowl.Enfin, il y a le Vera Café où l'on peut prendre un petit-déjeuner ou déguster une collation sur le pouce.L'établissement est aussi doté d'un Spa avec la marque KOS Paris et d'un studio Sofitel Fitness ouvert 24 heures sur 24.Le Sofitel Legend Casco Viejo dispose également de 917,882m² d’espace intérieur et extérieur adaptable, offrant un environnement surélevé pour les mariages, réunions ou séminaires.