Accor se réorganise et revoit son organigramme

Un Comité de direction Groupe présidé par Sébastien Bazin assurera " la cohérence et l’alignement entre les deux divisions".



Le Comité de direction Groupe se compose comme suit :

➢ Besma BOUMAZA, Directrice Juridique et Compliance Groupe & Secrétaire du Conseil d’administration

➢ Steven DAINES, Directeur général Talent & Culture

➢ Jean-Jacques MORIN, Directeur général adjoint et Directeur Financier

➢ Brune POIRSON, Directrice Développement Durable

➢ Kamal RHAZALI, Secrétaire général et Directeur Juridique, Luxe & Lifestyle



➢ Floor BLEEKER, Directeur général Technologie

➢ Alix BOULNOIS, Directrice générale Digital

➢ Caroline TISSOT, Directrice générale Achats