Solikend lance une opération "nuit solidaire" pour soutenir les soignants 103 hôtels partenaires

Solikend a mis sur pied un dispositif pour soutenir les soignants. Grâce à cette opération, des hôteliers français offrent 50 000 € de séjours pour les

vacances du personnel soignant.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 12 Mai 2020

nouveau dispositif à destination du personnel de santé.



Tout a commencé par une commande …



Le 20 mars 2020, l’équipe de la start-up enregistrait une commande de carte cadeau accompagnée du message suivant : « Je voulais que vous sachiez que cette carte cadeau est destinée à ma filleule, pneumologue, chef de clinique à Saint Louis en charge d’une unité Covid, qui se bat au quotidien contre le Covid dans son service. Il se trouve qu’elle adore le Pays basque ! Elle a appelé mon cadeau “la lumière au bout du tunnel” ».



Touché par ce message, Solikend a mis sur pied un dispositif pour soutenir les soignants.



Avec l’aide de 103 hôtels, engagés à ses côtés autour du concept de "nuits solidaires", la start-up a donc décidé d’utiliser une partie de ces nuits pour offrir des vacances aux soignants à l’issue de l’épidémie. Yoann Magnin, CEO de Solikend, souligne : « L’ensemble de nos hôteliers partenaires a immédiatement adhéré à ce projet.



Malgré la crise sans précédent qui frappe leur profession, ils témoignent d’une solidarité et d’un engagement exemplaire. Avec cette opération, nous voulons exprimer au nom de l’ensemble de ces hôteliers, tout notre soutien et notre gratitude pour le personnel de santé. »



Cette opération pourrait se poursuivre en 2021 : « Si nous avons pu éditer 50 000 € de cartes cadeaux en 2020, nous espérons faire encore mieux en 2021 pour poursuivre notre soutien à tous ces héros du quotidien. »

Les soignants bénéficiaires Après consultation de plusieurs acteurs du monde médical (ARS, FHF, médecins, infirmiers, aides-soignants), la distribution sera organisée ainsi :



- 10 000 € de cartes cadeaux via le site web de SOLIKEND, afin que des soignants de toute la France puissent en bénéficier, sur simple inscription (il est aussi possible de parrainer un soignant).



- 20 000 € de cartes cadeaux à l'hôpital Bichat à Paris, premier hôpital à avoir accueilli des patients atteints du coronavirus en Ile-de-France, région la plus touchée par l'épidémie,



- 10 000 € de cartes cadeaux à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les cartes seront destinées en priorité aux équipes de soignants envoyées en renfort sur le Grand Est.



- 10 000 € de cartes cadeaux à l'ARS Bretagne, qui assurera une distribution similaire.



Les régions Nouvelle-Aquitaine et Bretagne ont été choisies car l’offre d'hôtels « solidaires » est importante dans ces deux régions et donc facilement accessible pour les soignants aquitains et bretons précise un communiqué de Solikend



